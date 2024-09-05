ريم البيشي: حلمي أن أكون أول حكمة سعودية في «مونديال الصالات»

المصدر: إعداد - إيهاب زهدي

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أصبحت حكمة كرة الصالات السعودية ريم البيشي، أقرب خطوة واحدة من تحقيق حلمها بأن تكون أول حكمة سعودية في كأس العالم لكرة القدم للصالات للسيدات 2025 في الفلبين، وذلك بعد أن مثلت المملكة العربية السعودية أخيراً بالتحكيم في كأس الأمم الأوقيانية لكرة الصالات للسيدات في هونيارا بجزر سليمان. وشهدت البطولة، مشاركة البيشي في تحكيم أربع مباريات، بما في ذلك المباراة النهائية .

وولدت ونشأت ريم البيشي البالغة من العمر 27 عاماً في جدة.

وقالت ريم البيشي: «كنت ألعب كرة القدم واضطررت إلى التوقف بسبب إصابة، وعندها تحولت إلى التحكيم، ولم أنظر إلى الوراء أبداً، وحلمي أن أكون أول حكمة سعودية في كأس العالم لكرة الصالات، بدءاً من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 في الفلبين، كما أطمح أيضاً إلى التحكيم يوماً ما في مسابقات الرجال على المستوى الدولي، وأنا عازمة على تحقيق هذا الهدف». وأدى التطور السريع الذي حققته إلى مشاركتها في العديد من المسابقات الدولية.

وأدت إنجازات ريم البيشي إلى اختيارها حكمة معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة الصالات، مما يجعلها مرشحة للتحكيم في كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025.

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