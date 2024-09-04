جلطة وتلف في المخ.. تفاصيل الحالة الصحية الحرجة لمدرب منتخب مصر السابق

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وجه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، اللجنة الطبية العليا لرعاية الرياضيين بالوزارة، لمتابعة الحالة الصحية لمدرب منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، وتوفير أي متطلبات تحتاجها حالته الصحية.

يأتي هذا التوجيه بعد تعرض إيهاب جلال أزمة صحية شديدة مساء الأحد الماضي، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث لا يزال في العناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية

أصدر النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا أمس الثلاثاء، يوضح فيه أن إيهاب جلال لا يزال يتلقى العلاج في وحدة الرعاية المركزة، ومن المتوقع أن يستمر علاجه هناك لمدة لا تقل عن أسبوع.

وتعرض جلال لجلطة في القلب وتلف في الفص الأيسر من المخ، مما استدعى التدخل الطبي العاجل ووضعه تحت المراقبة الدقيقة.

تصريحات المدرب العام حمد إبراهيم

وفي حديث عبر إذاعة "أون سبورت" المصرية، كشف حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، أن إيهاب جلال كان يعاني من حالة نفسية سيئة منذ أزمته مع منتخب مصر، حيث تولى قيادته لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهرين، وتزايدت معاناته أثناء تدريبه للإسماعيلي، خاصة بسبب خوفه من هبوط الفريق لدوري القسم الثاني.

وأشار حمد إبراهيم إلى أن إيهاب جلال يعاني من مشاكل في المخ نتيجة ضعف تدفق الدم بعد إصابته بالجلطة، لكنه نفى الشائعات التي تفيد بأن جلال قد يعاني من مضاعفات تؤثر على حركته أو كلامه.

وأوضح أن الأطباء قاموا بتخدير جلال لمدة 48 ساعة لتجنب أي مضاعفات إضافية، على أن يقوم الأطباء بعملية إفاقة لجلال لتقييم حالته بشكل تام.

وأضاف أن الحالة لا تزال صعبة، معربًا عن أمله في مرور الساعات المقبلة بسلام.

الإسماعيلي يوضح تفاصيل الحالة الصحية لإيهاب جلال

وفي بيان رسمي صدر مساء اليوم الأربعاء، أكد النادي الإسماعيلي على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بالدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لإيهاب جلال.

جاء ذلك بعد انتشار تقارير غير دقيقة أثارت الجدل حول تطورات وضعه الصحي.

وأوضح البيان أن جلال لا يزال في العناية المركزة، حيث يتم متابعته بشكل دقيق من قبل الفريق الطبي.

ووفقًا لما تم تأكيده، من المتوقع أن يبدأ مرحلة الإفاقة غدًا، ليتم بعدها إجراء سلسلة من الفحوصات لتقييم مدى استجابته للعلاج.

وشدد النادي على عدم صحة الأنباء المتداولة حول خطة سفر المدرب إلى الخارج لاستكمال علاجه، مؤكداً أن حالته تخضع للعناية المطلوبة داخل مصر.

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