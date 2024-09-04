موعد مواجهة المغرب والجابون في تصفيات أمم إفريقيا 2025

المصدر: البيان - سارة عبدالباقي

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يستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الجابوني ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وهي المباراة التي ستقام في أكادير بعد أن أتمت بعثة "أسود الأطلس" تدريباتها في أكاديمية محمد السادس بالرباط.

وقد شهدت قائمة المنتخب، التي أعلنها المدرب وليد الركراكي، انضمام وجوه جديدة مثل آدم أزنو، بالإضافة إلى عودة بعض اللاعبين الغائبين لتعزيز صفوف الفريق في هذه المواجهة المهمة.

ستُقام المباراة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات، 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 7 مساءً بتوقيت المغرب، على ملعب أكادير الكبير.

وستكون منقولة حصرياً على القناة "الرياضية" المغربية، التي تمتلك حقوق بث مباريات المنتخب المغربي في التصفيات.

ويأمل المنتخب المغربي، بقيادة الركراكي، أن يحقق بداية قوية في مشوار التصفيات أمام الجابون، مع تطلعات كبيرة لتأمين التأهل إلى البطولة القارية التي ستقام في عام 2025.

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