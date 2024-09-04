بعد غياب طويل.. نيمار يتألق في تدريبات الهلال الجماعية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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عاد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى تدريبات فريق الهلال السعودي لأول مرة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الإصابة التي جاءت في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي أثارت قلق الجماهير حول مستقبل اللاعب مع النادي والمنتخب، لكن نيمار تمكن أخيرًا من العودة إلى التدريبات الجماعية للزعيم.

وفي مرانه الأول مع الهلال بعد التعافي، ظهر نيمار بكامل لياقته حيث شارك في جزء من الحصة التدريبية، ليطمئن بذلك جماهير الهلال على استعداده للعودة بشكل كامل إلى المباريات قريبًا.

وتشير تقارير إلى أن نيمار سيعود للمشاركة بشكل كامل في مباريات الهلال خلال شهر سبتمبر الجاري، حيث يسعى الفريق لتعزيز صفوفه في الدوري السعودي للمحترفين والمنافسة على كافة البطولات.

ويترقب عشاق "الزعيم" موعد عودة نيمار الرسمي للملاعب، والذي قد يكون في مواجهة الرياض يوم 14 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة المقبلة من الدوري السعودي.

يذكر أن نيمار كان قد انضم إلى الهلال في صفقة انتقال ضخمة، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف 2025.

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