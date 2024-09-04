أوناحي يرفض العروض الخليجية وينتقل إلى باناثينايكوس

المصدر: وكالات

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انتقل لاعب الوسط المغربي الدولي عزالدين أوناحي من مرسيليا الفرنسي الى باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، بحسب ما أعلن الناديان الاربعاء.

وذكرت تقارير صحافية بأنة قيمة الاعارة بلغت نصف مليون يورو، في حين يتعين على باناثينايكوس دفع مبلغ مقداره 11.5 مليون يورو في حال رغب في ضم اللاعب رسميا في نهاية فترة الاعارة.

وكان أوناحي (24 عاما) انتقل الى صفوف مرسيليا قبل سنة ونصف بعد تألقه في صفوف منتخب المغرب في مونديال قطر حيث ساهم في بلوغه الدور نصف النهائي في انجاز لم يسبقه اليه أي منتخب إفريقي.

ولم يعتمد عليه مدرب مرسيليا الجديد الإيطالي روبرتو دي تزيربي خلال مباريات الموسم الحالي في الدوري الفرنسي، وأصدر النادي المتوسطي بيانا مقتضبا جاء فيه "ترك لاعب الوسط المغربي عزالدين أوناحي نادي مرسيليا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء للانضمام الى باناثينايكوس اليوناني. أطيب التمنيات".

وسيخوض أوناحي في صفوف باناثينايكوس مسابقة كونفرنس ليغ خلال الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بان أوناحي رفض عرضين للانضمام الى السد القطري خلال الصيف.

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