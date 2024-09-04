انتصارات الماضي وحلم المونديال.. السعودية تواجه إندونيسيا في التصفيات الحاسمة

المصدر: وكالات

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يعود المنتخب السعودي إلى واجهة التصفيات الاسيوية الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، حين يلاقي منتخب إندونيسيا غدا الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدور الثالث للتصفيات.

ويتسلح المنتخب السعود، المتأهل لكأس العالم ست مرات من قبل، بتاريخه الكبير في التصفيات الآسيوية التي شهدت في آخر مساراتها تأهلا تاريخيا لكأس العالم 2022 في قطر، دون أي خسارة بقيادة المدرب الفرنسي السابق هيرفي رينار محققا ثلاثا وعشرين نقطة في المجموعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات اليابان، وأستراليا، والصين، وعمان.

وعبر التاريخ، التقى المنتخب السعودي ونظيره الإندونيسي في 14 مواجهة ضمن جميع المسابقات والبطولات والمواجهات الودية، انتهت 12 مباراة منها بفوز الأخضر السعودي مقابل تعادلهما في مواجهتين، دون أن يحقق المنتخب الإندونيسي الفوز على نظيره السعودي، وذلك وفقاً لموقع المنتخب السعودي.

ونجح المنتخب السعودي في تسجيل 44 هدفاً خلال مواجهاته مع المنتخب الإندونيسي التي بدأت في عام 1980 وحتى آخر مواجهة جمعتهما في 2014، وسجل المنتخب السعودي انتصارات كبيرة في مواجهاته أمام منتخب إندونيسيا لأكثر من مرة، رغم تراجع هذه النتائج في السنوات الأخيرة التي بدأ فيها منتخب إندونيسيا بالتطور.

ويعتبر ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية نجم المنتخب السعودي السابق، هداف مواجهات الفريقين إذ يملك في رصيده 9 أهداف، ويتصدر القائمة التي يحضر فيها 20 لاعباً؛ حيث يحل في المركز الثاني اللاعب طلال المشعل برصيد 6 أهداف، وفي المركز الثالث يتساوى الثنائي ياسر القحطاني وفهد المهلل بواقع 3 أهداف لكل منهما، في حين يملك كل من إبراهيم السويد وشايع النفيسة وعبد الله الجمعان وعبيد الدوسري ويسري الباشا ويوسف السالم هدفين لكل منهم.

ويحضر النجم السعودي السابق أحمد الدوخي كأكثر اللاعبين مشاركة في مواجهات المنتخبين في القائمة التي يحضر فيها 103 لاعبين، وفقاً لموقع المنتخب السعودي، إذ يملك الدوخي 6 مباريات بعدد دقائق يبلغ 450 دقيقة، في حين يعتبر أحمد عسيري أقل اللاعبين مشاركة بمواجهة واحدة وبمعدل دقيقتين لعب.

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