نيوم تلهم الأخضر.. الكشف عن القميص الجديد لمنتخب السعودية

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد لمنتخب السعودية، الذي سيرتديه اللاعبون في المباريات المقبلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026.

ويتميز القميص الجديد بتصميم مستوحى من مدينة نيوم، رمز الطموح والمستقبل، بالإضافة إلى رموز من التراث السعودي مثل النمر العربي، رمز الشجاعة والإقدام.

تصميٌم يرمز لمدينة المستقبل @NEOM !

🇸🇦 ✨ نقدم لكم القميص الرسمي الأساسي بخطوطه الذهبية المماثلة لرمال نيوم

بعد غدٍ الخميس سيكون الظهور الأول لنا بالقميص الجديد 💚 pic.twitter.com/CEIpPWuAKx — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 3, 2024

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتواجد فيه المنتخب السعودي في معسكر إعدادي بجدة، انطلق يوم الجمعة 30 أغسطس، استعداداً لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق التأهل للمرة الثالثة على التوالي بعد مشاركتيه في بطولتي 2018 و2022.

أطقمنا المستوحاة من مدينة الطموح والمستقبل @NEOM ومن النمر العربي، رمز القوة والشجاعة @alf_ngo، نطلقها الآن لتكون عنوانًا للأخضر في موسم 2024 - 2025! 🇸🇦 🟢 ⚪ pic.twitter.com/84GWlLtset — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 3, 2024

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتنافس مع منتخبات قوية مثل اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا.

ويتوقع أن يجذب القميص الجديد انتباه الجماهير ويعزز الروح القتالية لدى اللاعبين في هذه المنافسات المهمة.

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