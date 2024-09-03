نيوم تلهم الأخضر.. الكشف عن القميص الجديد لمنتخب السعودية

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  • البيان
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن القميص الجديد لمنتخب السعودية، الذي سيرتديه اللاعبون في المباريات المقبلة، بما في ذلك تصفيات كأس العالم 2026. 

ويتميز القميص الجديد بتصميم مستوحى من مدينة نيوم، رمز الطموح والمستقبل، بالإضافة إلى رموز من التراث السعودي مثل النمر العربي، رمز الشجاعة والإقدام.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتواجد فيه المنتخب السعودي في معسكر إعدادي بجدة، انطلق يوم الجمعة 30 أغسطس، استعداداً لخوض مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. 

ويسعى الأخضر السعودي لتحقيق التأهل للمرة الثالثة على التوالي بعد مشاركتيه في بطولتي 2018 و2022.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يتنافس مع منتخبات قوية مثل اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، وإندونيسيا. 

ويتوقع أن يجذب القميص الجديد انتباه الجماهير ويعزز الروح القتالية لدى اللاعبين في هذه المنافسات المهمة.

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