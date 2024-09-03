بين رفض الأهلي وترحيب الزمالك.. صفقة الفلسطيني عمر فرج تُشعل الميركاتو المصري

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أفاد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن إدارة النادي تقترب من إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب الفلسطيني عمر فرج، مهاجم فريق آيك سالونا السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأتي هذه الصفقة كجزء من استراتيجية النادي الأبيض لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

التنافس على ضم عمر فرج

وكان اللاعب قد دخل في مفاوضات مع الأهلي المصري خلال الفترة الماضية، لكن الصفقة توقفت بناءً على رغبة المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر.

في المقابل، استغل الزمالك الفرصة للدخول في مفاوضات مع نادي آيك سالونا، ونجح في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي السويدي.

تفاصيل الصفقة وشروطها

وفقًا للمصدر، تم الاتفاق على أن يتم دفع قيمة الصفقة على دفعتين، حيث أكدت إدارة الزمالك أنها ستقوم بإرسال العقود إلى اللاعب خلال الساعات المقبلة لتوقيعها.

ومن المتوقع أن ينضم عمر فرج إلى تدريبات الزمالك بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يواجه منتخبا كوريا الجنوبية والأردن.

وأعطى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موافقته على التعاقد مع عمر فرج، مشيرًا إلى أن اللاعب سيتم قيده كلاعب مصري، مما يمنح الزمالك مرونة إضافية في تشكيلته للموسم الجديد.

أرقام عمر فرج مع آيك سالونا

شارك عمر فرج، البالغ من العمر 22 عامًا، في 18 مباراة مع نادي آيك سالونا السويدي هذا الموسم، سجل ثلاثة أهداف

وصنع هدفين آخرين.

ويلعب الفريق السويدي حاليًا في منتصف موسمه، مما يعني أن اللاعب في حالة جاهزية للمشاركة الفورية مع الزمالك.

تعزيزات إضافية

وكان نادي الزمالك تعاقد أيضًا مع المغربي محمود بنتايك، قادمًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء.

تعكس هذه التعاقدات حرص الزمالك على تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين في إطار التحضير للموسم المقبل والمنافسات المحلية والدولية.

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