تأخر محتمل في عودة نيمار للمشاركة مع الهلال.. تفاصيل جديدة عن موعد العودة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يترقب عشاق نادي الهلال السعودي بشغف عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى الملاعب بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر الماضي.

كان من المتوقع أن يعود نيمار إلى صفوف الهلال في سبتمبر الجاري، بعد فترة التوقف الدولي، إلا أن هناك احتمالية لتأخر هذه العودة.

وفقًا لتصريحات ثامر الشهراني، أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن نيمار لا يزال في مرحلة التأهيل ويعمل بجدية على استعادة لياقته البدنية.

وأوضح الشهراني أن عودة نيمار قد تتأخر إذا لم يجتز اللاعب اختبارات التأهيل المطلوبة، والتي تضمن جاهزيته الكاملة للمشاركة مع الفريق دون أي مخاطر.

يُذكر أن نيمار يُعد من أبرز الصفقات التي شهدها الدوري السعودي في الفترة الأخيرة، حيث انضم إلى الهلال بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

ويأمل الهلال وجماهيره أن يعود النجم البرازيلي إلى الملاعب بكامل قوته ليضيف المزيد من التألق إلى الفريق الذي بدأ الموسم الجديد بأداء قوي، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي.

وفي ظل الانتظار، تظل جماهير "الزعيم" متفائلة بعودة نيمار قريبًا لمواصلة مشواره مع الفريق وتحقيق المزيد من النجاحات على الساحة المحلية والدولية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز