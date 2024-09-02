الهلال والنصر يتكيفان مع قيود اللاعبين الأجانب في سوق الانتقالات

المصدر: وكالات

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على الرغم من هدوء سوق الانتقالات نسبيا في المملكة العربية السعودية، أكد وصول إيفان توني وجواو كانسيلو أن طموحات الدوري السعودي لا تزال كبيرة كما كانت دائما، وفقا للرئيس التنفيذي للدوري عمر مغربل.

وانتهى شهر أغسطس/ آب بضم الأهلي السعودي إيفان توني، مهاجم نادي برينتفورد اللندني، مقابل مبلغ 40 مليون يورو (44 مليون دولار) يوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام من بيع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي كانسيلو إلى الهلال في الرياض.

وقال مغربل للأسوشيتدبرس مع انتهاء سوق الانتقالات الصيفية للدوري السعودي للمحترفين يوم الاثنين "هذه ليست سوى البداية حيث سيكون هناك المزيد من الانتقالات على أرض الملعب والمزيد من التطوير خارجه".

ومن المتوقع أن يكون المبلغ الذي أنفقته أندية الدوري السعودي الممتاز الثمانية عشر في فترة الانتقالات هذه حوالي ثلث ما أنفقته الصيف الماضي، عندما ذهبت في جولة تسوق بقيمة 957 مليون دولار أسفرت عن انضمام نجوم كبار، مثل كريم بنزيمة ونغولو كانتي ونيمار ورياض محرز إلى كريستيانو رونالدو - الذي وقع للانضمام لنادي النصر في ديسمبر/ كانون أول 2022.

لكن عددا من النجوم الكبار مثل محمد صلاح لاعب ليفربول، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رفضوا الانتقال وفضلوا البقاء في أنديتهم الأوروبية.

حتى وصول توني، كانت الصفقة الأكثر أهمية تلك التي أبرمها نادي الاتحاد السعودي بضم الجناح الفرنسي موسى ديابي من أستون فيلا مقابل 60 مليون دولار.

وقال مغربل، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير/ كانون ثان "الحقيقة هي أنه لا يزال هناك الكثير من التعاقدات هذا الصيف، ولكن ربما ليست تلك التي تهتم بها وسائل الإعلام أكثر من غيرها".

أحد أسباب الافتقار النسبي للصفقات الكبيرة هو أن العديد من الأندية لديها بالفعل حصتها الكاملة من اللاعبين الأجانب.

ويقتصر كل فريق في الدوري السعودي للمحترفين على 10 لاعبين أجانب، يجب أن يكون اثنان منهم في سن 21 عاما أو أقل. ومع بقاء معظم النجوم البارزين في أنديتهم، أصبحت المساحة المتاحة للتعاقدات الجديدة محدودة.

واضطر بطل الدوري السعودي الحالي، الهلال، إلى التخلص من المهاجم البرازيلي مايكل ديلغادو من أجل ضم كانسيلو. ووفقا للتقارير المحلية، تخلى فريق النصر عن مدافع مانشستر يونايتد السابق أليكس تيليس يوم الأحد قبل التعاقد مع بديل يوم الاثنين.

كان النادي الأكثر نشاطًا في سوق الانتقالات هو القادسية الصاعد حديثا بدعم من شركة النفط العملاقة السعودية أرامكو، حيث أبرم النادي الواقع في مدينة الخبر شرقي السعودية عددا من التعاقدات.

وكان أبرز الصفقات التي ضمها الفريق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم أرسنال وبرشلونة السابق من مرسيليا، والمدافع الدولي الإسباني ناتشو فرنانديز من ريال مدريد، الذي فاز معه بـ 26 لقبا، منها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف مغربل "أعتقد أن ما نجحنا في تحقيقه الموسم الماضي هو فتح الدوري حقا وخلق عرض جذاب للاعبين النجوم. نحن نواصل نفس المسار".

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