رحيل مفاجئ.. النصر السعودي ينهي عقد لاعبه المحترف بالتراضي

المصدر: وكالات

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الاثنين فسخ عقد الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس بالتراضي بين الطرفين.

ونشر النصر مقطع فيديو قصير عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي يضم مجموعة لطقات للظهير البرازيلي مع الفريق مع تعليق "اتفقت إدارة نادي النصر مع اللاعب البرازيلي أليكس تيليس على فسخ العقد بالتراضي.

"مثمنين له كافة الجهود التي بذلها مع النصر، ومتمنين له التوفيق. شكرا تيليس".

وخاض تيليس مباراتين مع النصر في الدوري السعودي هذا الموسم لعب خلالها في التشكيلة الأساسية، كما شارك في 34 مباراة الموسم الماضي في جميع المسابقات وسجل ثلاثة أهداف.

وانضم تيليس إلى النصر في يوليو تموز من العام الماضي قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2025.

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