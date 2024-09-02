مدرب منتخب مصر السابق يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تعرض إيهاب جلال، مدرب منتخب مصر السابق، والمدير الفني الحالي لفريق الإسماعيلي، لوعكة صحية مفاجئة أثارت القلق داخل أروقة النادي وبين جماهير فريقه.

وفقاً لتصريحات محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، تم نقل جلال على وجه السرعة إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لتدهور مفاجئ في حالته الصحية أثناء تواجده في منزله.

وأشار عبد المسيح إلى أن الأطباء يشتبهون في تعرض جلال لتجلط في الدم، وهو ما استدعى نقله إلى مستشفى تخصصي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من حالته الصحية.

وأضاف أن جلال سيخضع أيضاً لعملية قسطرة قلب بناءً على توصيات الأطباء، لضمان الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.

وأكد عبد المسيح أن إيهاب جلال كان قد حصل على إجازة بعد مباراة الكأس الأخيرة، ولم يتمكن من الاجتماع مع مجلس إدارة النادي منذ ذلك الحين بسبب حالته الصحية.

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