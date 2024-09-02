الحربي «هلالي» في أغلى صفقة محلية سعودية

المصدر: البيان - وكالات

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حسم نادي الهلال السعودي صفقة انتقال لاعب نادي الشباب متعب الحربي قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات استمرت أسابيع عدة مع دخول أندية سعودية في منافسة كبيرة على الصفقة. وترددت أنباء عن أن الهلال دفع 130 مليون ريال مع إعارة لاعبه مصعب الجوير إلى نادي الشباب، لإتمام الصفقة، التي أصبحت أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.

وكان النصر عرض مبلغ 80 مليون ريال من أجل الظفر بخدمات الحربي، وكان قريباً من حسم الصفقة قبل أن يرفع الهلال عرضه ويحسم انتقال اللاعب.

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