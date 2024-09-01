أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.. متعب الحربي هلالي

المصدر: وكالات

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حسم نادي الهلال السعودي صفقة انتقال لاعب نادي الشباب متعب الحربي قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية بعد مفاوضات أستمرت عدة أسابيع مع الدخول أندية سعودية في منافسة كبيرة على الصفقة.

وترددت أنباء عن أن الهلال دفع 130 مليون ريال مع إعارة لاعبه مصعب الجوير إلى نادي الشباب، لإتمام الصفقة، التي أصبحت أغلى صفقة محلية في تاريخ الدوري السعودي.

وكان النصر عرض مبلغ 80 مليون ريال من أجل الظفر بخدمات الحربي، وكان قريبًا من حسم الصفقة قبل أن يرفع الهلال عرضه ويحسم انتقال اللاعب.

وتعد هذه ثاني صفقة يبرمها الهلال هذا الصيف بعد البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، فيما ينتظر أن يعلن رسميًا عن صفقة ثالثة تتمثل في البرازيلي ماركوس ليوناردو لاعب بنفيكا والتي ستكلف النادي 40 مليون يورو بحسب تقارير إعلامية.

الجدير بالذكر أن فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي ستنتهي بنهاية يوم غد الاثنين.

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