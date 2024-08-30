رسمياً..النصر السعودي يتعاقد مع الموهبة البرازيلية ويسلي

المصدر: وكالات

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أعلن النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة التعاقد مع المهاجم البرازيلي ويسلي تيكسيرا قادما من كورينثيانز بعقد يمتد لأربع سنوات.

ونشر النصر عبر حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعبه الجديد وهو يستعرض مهاراته بالكرة على ملعب الفريق.

وقال البرازيلي "اللون الأصفر ليس مجرد لون، كبرازيلي عاشق لسحر كرة القدم، لا يوجد لون أحبه بعقلي وقلبي مثل الأصفر، الأصفر يليق بي".

وبدأ ويسلي مسيرته الاحترافية بعمر 11 عاما فقط عندما التحق بأكاديمية الشبان داخل نادي كورينثيانز عام 2016 واستمر بها لستة أعوام قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول عام 2022.

وشارك البرازيلي (19 عاما) في 46 مباراة مع كورينثيانز بكافة المسابقات في الموسم الماضي، وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وقال النصر إن عقد البرازيلي الشاب مع الفريق يمتد حتى عام 2028.

وصفقة البرازيلي الشاب هي الثالثة للنصر خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تعاقده مع كل من الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس واللاعب سالم النجدي.

ويستعد النصر لخوض مباراة قوية في الجولة الثالثة للدوري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، إذ يستضيف الأهلي في المباراة المقرر إقامتها يوم 13 سبتمبر القادم.

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