اتهامات تطال بنزيما بالتدخل في اختيار المدرب وصفقات الفريق.. فما هو رده؟

المصدر: وكالات

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نفى النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي أن يكون قد صدر منه أي تدخل في قرارات النادي.

ورد بنزيما، في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" عن الأخبار التي تقول إن بنزيما هو من اختار المدرب وصفقات الفريق :"لا، أنا هنا لمساعدة الاتحاد، ولم أختر أي أحد، كل ما أريده أن يفوز الفريق بكل شيء".

وحسب التقارير الصحفية، فإن بنزيما تدخل في ملف المدرب، حيث رفض التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، وأصر على مواطنه لوران بلان، ما دفع لؤي ناظر، رئيس النادي السابق، للاستقالة، وقالت التقارير أيضا إن بنزيما طلب ضم حسام عوار، وموسى ديابي.

وعن سبب تحميله مسؤولية كل خسارة للفريق، بقوله: "هذا بسبب اسمي، فأنا جئت من ريال مدريد، لذلك علي أن أكون أفضل لاعب في العالم، وهذا أمر طبيعي، ولا مشكلة في ذلك".

وإذا ما كان يشعر بالضغط في تجربته مع "العميد"، صرح الدولي الفرنسي السابق قائلا: "لا توجد ضغوطات، فأنا ألعب كرة القدم، بعد انتهاء المباراة، نذهب للمنزل لدينا أطفالنا وحياتنا، الحياة جميلة، لماذا تكون غاضبا؟، من أجل ماذا؟، هي مجرد كرة قدم فقط".

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