الزمالك يتنفس الصعداء.. رفع عقوبة القيد بعد تسوية المستحقات مع "فيفا"

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خطوة هامة نحو تعزيز استقرار الفريق وتجنب العقوبات المحتملة، تلقى نادي الزمالك المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد برفع إيقاف القيد المفروض على النادي، وذلك بعد تسوية القضايا المتعلقة بمستحقات المدربين واللاعبين السابقين.

وجاء هذا القرار بعد أن أرسل مسؤولو الزمالك المستحقات المالية المستحقة للغاني بنيامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق، والتي بلغت 115 ألف دولار.

هذا السداد جاء ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة لتسوية النزاعات المالية المعلقة التي كانت تهدد النادي بعقوبات إضافية من "فيفا".

بالإضافة إلى ذلك، قامت الإدارة بتسديد المستحقات المالية للبرتغالي روي أجواش، المدرب العام السابق للفريق، وأيضًا لمساعدي المدرب السابق جوسفالدو فيريرا، وهما أندريه أوليفيرا ودانيال جونزاليس.

وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة 165 ألف دولار، وتم إبلاغ "فيفا" بتسوية هذه المستحقات بشكل رسمي.

يأتي رفع إيقاف القيد كخبر سار لجماهير الزمالك، حيث يتيح للنادي تسجيل لاعبين جدد خلال الفترات المقبلة دون أي قيود، مما يعزز من قدرات الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

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