الأهلي السعودي يبرم صفقة تاريخية.. توني وأوسيمين في الطريق إلى جدة

المصدر: وكالات

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توصل نادي الأهلي السعودي لكرة القدم إلى اتفاق من أجل شراء الانجليزي إيفان توني والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجمي برينتفورد الإنجليزي ونابولي الإيطالي على الترتيب، حسبما أفاد تقرير إخباري اليوم الجمعة.

وذكر الموقع الرسمي لشبكة "سكاي سبورتس" أن قيمة الصفقة المزدوجة المحتملة قد تصل إلى 3ر107 مليون جنيه إسترليني، حيث أشار إلى أن الأهلي وافق على دفع 40 مليون إسترليني لبرينتفورد من أجل الحصول على خدمات توني.

كما أفاد المصدر ذاته بأن الفريق السعودي أصبح مستعدا لدفع 3ر67 مليون إسترليني لضم أوسيمين، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام الماضي.

أضافت سكاي سبورتس أنه من المقرر أن يخضع اللاعبان، اللذان كانا هدفا لفريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية.

واتخذ تشيلسي خطوة لضم توني في وقت سابق هذا الأسبوع، بينما كان يتتبع أوسيمين طوال الصيف.

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