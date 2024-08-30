الأخضر السعودي يبدأ مشواره نحو كأس العالم 2026 بمعسكر تدريبي في جدة

المصدر: وكالات

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ينتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة في مقر معسكرهم بمحافظة جدة استعدادًا لخوض الجولتين الأولى والثانية من الدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب السعودية نظيره الإندونيسي يوم الخميس القادم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما سيحل ضيفا على منتخب الصين في العاشر من أيلول/سبتمبر المقبل على استاد داليان سويوان، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويجري المنتخب السعودي في وقت لاحق من مساء اليوم حصة تدريبية على "المعلب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، فيما تقرر أن تغادر بعثة الأخضر في السادس من الشهر القادم للصين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، استعدادًا لخوض مواجهة الجولة الثانية.

ويشار إلى أن الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب السعودية، ضم 31 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، هم: محمد العويس، أحمد الكسار، محمد اليامي، راغد نجار، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حسين الصبياني.

كما ضمت القائمة أيضا: سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، مصعب الجوير، عباس الحسن، محمد كنو، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، فهد المولد، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله رديف، محمد مران، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم برفقة المنتخب السعودي منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين، بالإضافة لمنتخبي إندونيسيا والصين، حيث يتأهل متصدر المجموعة ووصيف مباشرة للمونديال، الذي يقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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