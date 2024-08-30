التونسي حنبعل يترك مان يونايتد وينضم لبيرنلي

المصدر: لندن - أ ف ب

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أنهى لاعب الوسط الدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري مغامرته مع مانشستر يونايتد بانتقاله إلى فريق بيرنلي بعقد لأربعة أعوام. وقال يونايتد: «أكمل حنبعل صفقة انتقاله بشكل دائم إلى فريق بيرنلي»، مضيفاً: «انتقل ابن الـ21 عاماً بعد خمسة أعوام مع يونايتد». أما بيرنلي، فكتب:

«يُسعِد نادي بيرنلي لكرة القدم أن يؤكد وصول الدولي التونسي حنبعل المجبري بصفقة لأربعة أعوام من مانشستر يونايتد مقابل بدل لن نكشف عنه». وشكر التونسي «يونايتد» في منشور على موقع «إكس» قال فيه: «شرف لي أني دافعت عن هذا النادي الرائع خلال الأعوام الخمسة الماضية.. أغادر مع الكثير من الذكريات المميزة، من تسجيل بدايتي على أولد ترافورد إلى تمثيل يونايتد في دوري أبطال أوروبا».وتابع: «سأكون ممتناً على الدوام للكثير من الطواقم واللاعبين الذين ساعدوني على التطور».

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