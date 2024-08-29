عودة محرز وأوكيدجا لتشكيلة الجزائر واستدعاء أمير سعيود

المصدر: وكالات

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استدعى البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أمير سعيود لاعب شباب بلوزداد السابق والرائد السعودي الحالي لتشكيلة الفريق التي ستواجه غينيا الاستوائية وليبيريا الشهر المقبل في بداية تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025 المقررة بالمغرب.

كما أعاد بيتكوفيتش الحارس ألكسندر أوكيدجا العائد من الاعتزال الدولي، وذلك إلى جوار أنتوني ماندريا وأليكسيس قندوز.

وانضم لأول مرة للمنتخب محمد فارسي الذي يحمل الجنسية الكندية ويلعب في الدوري الأمريكي لكنه قرر الدفاع عن ألوان قميص الجزائر، وكذلك خاسف نوفل مدافع شباب بلوزداد بالاضافة طبعا لعودة القائد رياض محرز.

وغاب صانع لاعب الأهلي السعودي (33 عاما) عن تشكيلة منتخب بلاده في فترة التوقف الدولية السابقة في مارس بداعي رغبته في الاعتزال الدولي.

ولم يعلن لاعب مانشستر سيتي السابق قراره بعد قبل أن يقنعه المدرب البوسني بارتداء قميص الجزائر من جديد.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: أنتوني ماندريا وأليكسيس قندوز وألكسندر أوكيدجا.

مدافعون: ريان أيت نوري وخاسف نوفل وجوان حجام ومحمد أمين مدني ومحمد أمين توغاي وورامي بن سبعيني وزين الدين بلعيد وعيسى ماندي ويوسف عطال ومحمد فارسي.

لاعبو الوسط: إسماعيل بن ناصر وراميز زروقي وهشام بوداوي وآدم زرقان وحسام عوار وأمير سعيود.

مهاجمون: محمد أمين عمورة وسعيد بن رحمة ورياض محرز وأنيس حاج موسى وياسين بنزية وأمين غويري وبغداد بونجاح.

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