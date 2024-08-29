أولمبياد باريس تفتح أبواب "الليغا" لنجم منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يقترب النجم المصري إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز ومنتخب مصر، من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني "الليغا"، من خلال انتقاله إلى نادي خيتافي الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم عادل، الذي تألق بشكل لافت مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، حيث سجل ثلاثة أهداف، بما في ذلك هدفين حاسمين في الفوز على إسبانيا خلال دور المجموعات، قد أصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

هذا الأداء القوي ساهم في وصول المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويبلغ عادل من العمر 23 عامًا، ويملك عقدًا طويل الأمد مع فريقه بيراميدز المصري يمتد حتى صيف 2029، ما يجعل أي صفقة انتقال له إلى أوروبا حدثًا مهمًا في مسيرته.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، من المتوقع أن يصل إبراهيم عادل إلى مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة لإجراء الفحص الطبي واستكمال إجراءات انتقاله إلى خيتافي.

ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تتضح بعد، إلا أنه من المرجح أن تكون إما على سبيل الإعارة أو انتقال دائم، مع إمكانية وجود خيار شراء غير إلزامي ضمن العقد.

ويلعب عادل في مركز الجناح الأيسر، وهو المركز الذي برع فيه مع بيراميدز وساهم بشكل كبير في احتلال الفريق للمركز الثاني في الدوري المصري الممتاز خلف الأهلي.

وغاب عادل عن آخر مباراتين لفريقه في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، ما يزيد من التكهنات حول اقتراب رحيله إلى الدوري الإسباني.

وإذا تم إتمام هذه الصفقة، فسيصبح إبراهيم عادل أحد اللاعبين المصريين القلائل الذين يحظون بفرصة اللعب في الليغا.

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