الأمير الوليد بن طلال يشعل النقاش حول شعبية الأندية السعودية

المصدر: وكالات

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أثار الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال تفاعلا كبيرا بعدما أعلن أن شعبية الهلال تتفوق على أندية النصر والاتحاد والأهلي مجتمعة على شبكة التواصل الاجتماعي (إكس).

وقال الأمير الوليد بن طلال، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي" إكس": "هذا ما أقوله دائما: شعبية الهلال العظيم مسيطرة.. وعلى منصة (إكس) الهـلال هو لوحده أكثر من 12 مليـون!"

وأشار الأمير السعودي إلى أن عدد متابعي الهلال على "إكس" أكثر من عدد متابعي أندية النصر والاتحاد والأهلي مجتمعين.

وأوضح في تدوينته: "مجموع الأندية الثلاثة هي أقل من 12 مليون! مجتمعة!".

وأكد أن عدد متابعي الهلال على (إكس) هو: "220ر018ر12 . والاتحاد 959ر970ر4 ... والنصر 026ر415ر4، والأهلي 026ر415ر4، ومجموعهم هو 816ر822ر11" أي أقل من متابعي الهلال.

يذكر أن الوليد بن طلال يعد أحد أكبر داعمي الهلال، إذ سبق وأن قدم عددا من المكافآت المالية للفريق.

ويعتبر الهلال النادي الأكثر فوزا بلقب الدوري السعودي، ثمّ يليه اتحاد جدة والنصر.



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