نهائي كأس مصر.. بيراميدز وزد يبحثان عن اللقب الأول

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يبحث الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن كتابة التاريخ وكسر الحظ السيء الذي يلازمه في الفوز بالألقاب منذ تغيير اسمه من الأسيوطي إلى المسمى الحالي باستثمار إماراتي، حين يواجه غدا الجمعة فريق زد في نهائي مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024 على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية شمال مصر.

ولم يحقق الفريقان لقب كأس مصر منذ نشأتهما.

ويعد فريق الأهلي هو البطل التاريخي لكأس مصر حيث توج بها 39 مرة يليه الزمالك بـ 28 لقبا ثم الاتحاد السكندري والترسانة (6 مرات) والمقاولون العرب (3 ألقاب) وحصدت أربع فرق اللقب مرتين هي الإسماعيلي والأولمبي وإنبي وحرس الحدود و3 أندية فازت بالبطولة مرة وحيدة هي المصري البورسعيدي والقناة والترام.

وستكون مباراة الغد هي ختام لموسم كروي مصري طويل للغاية استمر قرابة 10 أشهر. تأهل زد إلى النهائي بعد الفوز على الداخلية 2-1 في دور الــ32 ثم على سيراميكا بثلاثية في دور الــ16 ثم مودرن سبورت بهدف في دور الــ8، وأخيرا الإسماعيلي بالفوز عليه بهدف واحد دون رد، بينما تأهل بيراميدز للجولة الأخيرة بعد الفوز على النصر برباعية ثم بهدف وحيد على أبو قير للأسمدة والجونة برباعية نظيفة، والمصري البورسعيدي بضربات الترجيح.

ويدخل بيراميدز مباراة الغد ساعيا لتحقيق لقب يكسر به النقطة المفقودة في منظومته البعيدة عن الألقاب والتي كان قريبا منها أكثر من مرة، ولكن الحظ عانده خاصة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي عام2020 والسوبر المصري أمام الأهلي خلال المباراة التى أقيمت باستاد محمد بن زايد بإمارة أبو ظبي الإماراتية في عام 2023.

ويعج بيراميدز بالنجوم صاحبة الأسماء الكبيرة التي تملك الكثير من الخبرات مثل أحمد فتحي وأحمد الشناوي ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وفخري لاكاي وبلاتي تورية ووليد الكرتي ومحمد الشيبي.

على الجانب الآخر، سيكون زد الصاعد قبل أقل من عام واحد لدوري الأضواء والشهرة المصري، على موعد مع التاريخ حين يدخل مباراة الغد باحثا عن إنجاز كبير بحصد اللقب الأول في مسيرته رغم أنه وافد جديد على المسابقة.

ويملك زد، رغم حداثة عهده، العديد من العناصر أصحاب الخبرة متمثلة في حارس مرماه علي لطفي وشادي حسين بجانب بعض النجوم الشابة مثل مصطفى سعد ورأفت خليل ومصطفى زيكو وعبد الرحمن البانونبي وغيرهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز