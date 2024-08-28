(فيفا) يوافق على إقامة مباريات فلسطين على أرضها بتصفيات كأس العالم 2026

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني في تصفيات كأس العالم 2026 على أرضه وبين جماهيره.

وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، ذكر اتحاد الكرة الفلسطيني "تلقينا خلال الأيام الماضية، قرارا من فيفا، والاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباراة منتخبي فلسطين والأردن ضمن تصفيات مونديال 2026 على استاد فيصل الحسيني بفلسطين".

وأضاف البيان "وقد تلقينا أمس الثلاثاء رسالة من الاتحادين الآسيوي والدولي، مفادها بتعذر إقامة المباراة في فلسطين نظرا لضيق الوقت، وخشية من أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول الأشقاء الأردنيين، وأيضا عرقلة دخول الكوادر الفنية المكلفة بالإشراف على المباراة، ووفدي الاتحادين الآسيوي والدولي، ولذلك ارتأينا مضطرين أن نلعب هذه المباراة فقط في ماليزيا".

وفي ختام بيانه، شدد اتحاد الكرة الفلسطيني "إننا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم نؤكد أن الترتيبات جارية لاستضافة المباراة الثانية على ملعبنا لمنتخبنا في التصفيات أمام شقيقه الكويتي في 15 أكتوبر المقبل على أرض فلسطين".

ويشارك منتخب فلسطين للمرة الأولى في تاريخه بالدور الثالث (الأخير) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث يتواجد في المجموعة الثانية برفقة منتخبات كوريا الجنوبية والعراق وسلطنة عمان، بالإضافة للأردن والكويت، حيث يتأهل المتصدر والوصيف للنهائيات مباشرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز