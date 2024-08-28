لاعب منتخب مصر عمرو وردة يقدم طلباً لتمثيل دولة أخرى

المصدر: البيان

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كشف عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني، عن رغبته في تمثيل منتخب اليونان بدلا من المنتخب المصري.

وقال": "ناس من اتحاد الكرة قالوا لي إنني لن ألعب لمنتخب مصر مطلقا، وحصلت على (الباسبور) اليوناني، وطلبت من فيفا تمثيل منتخب اليونان بدلا من منتخب مصر، (علشان مش عايزين يرجعوني)، وفقاً لموقع مصراوي.

وظهر عمرو وردة مع منتخب مصر للمرة الأخيرة، في مباراة جنوب إفريقيا بدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا 2019، ومنذ تلك المباراة لم ينضم وردة إلى أي معسكر للفراعنة.

وكان نادي بانسيرايكوس اليوناني لكرة القدم، قد أعلن في مايو الماضي فسخ عقد لاعبه المصري عمرو وردة، بالتراضي.

وفسخ عمرو وردة عقده بالتراضي للمرة الخامسة خلال الموسم الحالي 2023-2024، بعدما انضم في بداية الموسم للرجاء المغربي وفسخ عقده في أغسطس الماضي.

وبعد رحيله عن الرجاء، وقع عمرو وردة عقدا مع دوكسا القبرصي قبل فسخ عقده بعدها بساعات، وتكرر الأمر نفسه بعد توقيعه لنادي الاستقلال الإيراني وفسخ عقده سريعا بعد عدة أيام.

وعاد عمرو وردة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي فاركو، ولكنه رحل بعد تجربة قصيرة لينضم إلى نادي بانسيرايكوس، قبل أن يرحل عنه بعد ارتباط دام أربعة أشهر فقط.

وسبق لعمرو وردة أن تسبب في مشاكل عديدة سواء على صعيد الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

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