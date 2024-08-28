خبير تحكيمي يشكك في صحة هدف رونالدو أمام الفيحاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار الحكم الدولي السابق سعد الكثيري جدلًا كبيرًا بتصريحاته حول هدف كريستيانو رونالدو في مباراة النصر ضد الفيحاء، التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2024/2025، وانتهت بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ورغم الأداء المميز الذي قدمه النصر، وخاصة من قبل نجومه كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وتاليسكا، إلا أن هدف رونالدو الثاني الذي جاء من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 45 أثار جدلاً واسعًا.

وفي تصريحات لصحيفة "الجزيرة" السعودية، أشار سعد الكثيري إلى أن الهدف الثاني للنصر، الذي سجله رونالدو من ركلة حرة، لم يكن صحيحًا.

ووضح الكثيري أن الحكم ماجد الشمراني اتخذ قرارًا خاطئًا عندما احتسب مخالفة على مدافع الفيحاء، الخيبري، معتبرًا أن تاليسكا هو من أسقط نفسه دون وجود أي احتكاك فعلي، ما أدى إلى احتساب الركلة الحرة التي سجل منها رونالدو هدفه.

رونالدو، الذي اعتاد على تسجيل الأهداف الحاسمة، نجح في وضع الكرة بمهارة فوق الحائط البشري لتسكن الشباك، مما زاد من رصيد النصر في المباراة.

إلا أن تصريحات الكثيري حول صحة الهدف قد تفتح الباب لمزيد من النقاشات حول أداء الحكام وتأثيرهم على نتائج المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز