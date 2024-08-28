زيدان على رادار النصر السعودي.. رونالدو يدفع باتجاه تعيينه مدربًا للفريق

المصدر: البيان - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة كبيرة تتعلق بنادي النصر السعودي، حيث أشارت إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، قد اقترح التعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويمر النصر بمرحلة من عدم الاستقرار تحت قيادة مدربه الحالي لويس كاسترو، خصوصًا بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال، وتعثره في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي بالتعادل مع الرائد 1-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو يرى في زيدان الخيار الأمثل لتولي مهمة تدريب الفريق، نظرًا للعلاقة القوية التي تجمعهما منذ فترة تواجدهما معًا في ريال مدريد، حيث حققا العديد من النجاحات.

وبحسب التقرير، قد يلعب فرناندو هييرو، المدير الرياضي للنصر، دورًا حاسمًا في إتمام هذه الصفقة، إلا أن القرار النهائي سيظل في يد إدارة النادي.

وتشير المصادر إلى أن زيدان قد تم التطرق لاسمه في مناسبات سابقة للتدريب في الدوري السعودي، لكنه كان يفضل انتظار فرصة قيادة منتخب فرنسا بعد رحيل ديديه ديشامب.

ويبدو أن إدارة النصر تدرس بجدية فكرة إقالة لويس كاسترو بسبب النتائج المخيبة، إلا أن القرار قد يتم تأجيله خاصة بعد الفوز في مباراة الجولة الثانية بالدوري السعودي أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف واحد.

ستكون خطوة كبيرة للنصر، إذا تم تعيين زيدان، وقد تعزز من طموحات الفريق على المستوى المحلي والدولي، خاصة مع تواجد نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو في صفوفه.

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