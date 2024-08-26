بمشاركة العين والأهلي وريال مدريد.. جدول مباريات كأس إنتركونتينتال 2024

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن جدول مباريات كأس إنتركونتينتال 2024، التي ستشهد حضور الأندية البارزة من قارات مختلفة، بما في ذلك نادي العين، والأهلي المصري، وريال مدريد الإسباني.

تأتي هذه البطولة كجزء من التغيير الكبير في نظام كأس العالم للأندية، والتي ستُقام كل أربع سنوات بمشاركة 32 فريقًا.

تفاصيل البطولة

تُعد كأس إنتركونتينتال 2024 البطولة الأولى التي تقام تحت النظام الجديد، وتجمع أبطال القارات المختلفة في منافسة عالمية مثيرة.

أسفرت القرعة عن مجموعة من المواجهات المرتقبة، حيث سيتجنب الأهلي، بطل دوري أبطال أفريقيا، المشاركة في الدور الأول، مما يمنحه ميزة إضافية في المنافسة.

جدول المباريات

العين ضد أوكلاند سيتي

التاريخ: الأحد، 22 سبتمبر 2024

الملعب: ملعب العين

المباراة الافتتاحية للبطولة ستجمع بين العين، بطل دوري أبطال آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل كأس أوقيانوسيا.

وسيحجز الفائز من هذه المباراة مقعدًا في الدور الثاني لمواجهة الأهلي.

الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند سيتي

التاريخ: الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024

الملعب: إستاد القاهرة

ستحدد هذه المباراة المتأهل إلى الدور النهائي

ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا

التاريخ: الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

يلتقي في هذا الدور ممثل أمريكا الجنوبية مع فريق باتشوكا المكسيكي. والفائز من هذه المواجهة سيواصل التقدم نحو النهائي.

الفائز من مباراة الأهلي والعين ضد الفائز من مباراة ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا

التاريخ: السبت، 14 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

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ستجمع هذه المباراة بين الفائز من مواجهة الأهلي والفائز من مباراة ممثل أمريكا الجنوبية ضد باتشوكا. وسيتأهل الفائز إلى المباراة النهائية.

ريال مدريد ضد الفائز من المباراة السابقة

التاريخ: الأربعاء، 18 ديسمبر 2024

الملعب: سيحدد لاحقًا

النهائي الكبير سيجمع بين ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، والفائز من المباراة السابقة.

ستكون هذه المباراة هي ذروة البطولة، وتُعد فرصة كبيرة لريال مدريد لتأكيد هيمنته الأوروبية على الساحة العالمية.

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