طموحات التتويج تحرك المربع الذهبي لكأس مصر

المصدر: وكالات

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بطموحات مختلفة، تنطلق غدا الثلاثاء مباريات قبل نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 حيث يلتقي الإسماعيلي مع زد في ملعب الأول بينما يواجه بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي بإستاد الجيش المصري ببرح العرب في اليوم ذاته.

وتملك الفرق الأربعة طموحات كبيرة في الفوز باللقب خاصة مع اعتذار الأهلي عن عدم المشاركة لإراحة لاعبيه بعد موسم طويل وشاق وخروج الزمالك أمام طلائع الجيش في دور الــ16 للبطولة ذاتها بركلات الترجيح.

وتأهل الإسماعيلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على القناة 2 - 1 في دور الـ 32، ثم الفوز على سموحة بهدفين نظيفين في دور الـ 16 والفوز علي طلائع الجيش بضربات الترجيح، فيما تأهل زد الي الدور ذاته بعد الفوز علي الداخلية 2 - 1 في دور الــ32 ثم علي سيراميكا بثلاثية بيضاء في دور الــ16 وأخيرا تغلب 1 / صفر علي مودرن سبورت في دور الثمانية.

ويعد الإسماعيلي هو الأكثر فوزا بلقب كأس مصر من بين الفرق الأربعة التي تخوض نصف النهائي حيث توج بها عامي 1997 و2000 بينما فاز بها المصري البورسعيدي مرة وحيدة عام 1998.

ويراهن الإسماعيلي في مباراته أمام زد على لاعبيه وطموحات الشباب بقيادة إيهاب جلال نحو الخروج من الفترة السابقة التي شهدت أوقات عصيبة طوال السنوات الماضية، بينما على الطرف الثاني سيكون زد، الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، لديه طموحات نحو وضع قدمه على منصة التتويج لأول مرة في تاريخه مستنداً الي امتلاكه منظومة مستقرة مالياً وإداريا ومجموعة من اللاعبين المميزين على رأسهم رأفت خليل ومصطفي زيكو وعبد الرحمن البانوبي وشادي حسين ومحمد إسماعيل ومصطفي العش.

وفي المباراة الثانية، سيكون بيراميدز في مهمة صعبة للغاية في مسعاه لحصد لقب البطولة حين يلتقي مع المصري البورسعيدي صاحب اللقب الوحيد في كأس مصر.

وتأهل الفريق السماوي بيراميدز لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على النصر برباعية ثم بهدف نظيف علي أبوقير للأسمدة، قبل أن يتغلب على الجونة برباعية بيضاء.

في المقابل، تأهل المصري البورسعيدي للدور ذاته عبر الفوز على جمهورية شبين بهدف ثم البنك الأهلي 3 - 1 وعلي فاركو بهدف نظيف.

ويدخل بيراميدز تلك المواجهة بطموحات كبيرة نحو الفوز وحجز مكان في نهائي البطولة بحثا عن أول لقب في تاريخه بعد فشله في حصد لقب الدوري هذا الموسم، رغم المنافسة الشديدة مع الأهلي الذي توج مؤخراً باللقب.

ويعتمد بيراميدز على كتيبة من اللاعبين الدوليين أصحاب التاريخ الطويل مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي وابراهيم عادل ومصطفي فتحي والمغربين محمد الشيبي ووليد الكرتي ومحمد رضا بوبو والحارس أحمد الشناوي.

من ناحيته، سيعتمد المصري بقيادة مدربه علي ماهر علي الجماهير البورسعيدية الذي ستنتقل الي الإسكندرية لدعم الفريق لعبور عنق الزجاجة خاصة وأن مدرب المصري يرى أن محطة بيراميدز هي الأصعب في مشوار البطولة.

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