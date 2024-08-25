رونالدو وبنزيما يشعلان الغضب بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أكد الناقد الرياضي السعودي عبد الكريم الجاسر، إنه لا بد من إيقاف تدخلات البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما في القرارات الفنية في ناديي النصر والاتحاد.

وأضاف الجاسر خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الأحد أن اللاعب لا يمكن أن يكون لاعبا وصاحب قرار في الوقت نفسه.

وأشار الجاسر إلى أن اللاعب جيد جدا في كرة القدم ولكن ليس الأمر كذلك في اتخاذ القرارات وتقييم المدربين والتعاقد مع اللاعبين.

وأوضح "رونالدو خلال موسم ونصف الموسم لم يفز بأي بطولة رسمية مع النصر، لا محلية ولا قارية ، البطولة الوحيدة التي فاز بها كانت البطولة العربية للأندية 2023 وهي بطولة غير رسمية".

وعاش رونالدو حالة من الغضب أثناء وبعد مباراة فريقه ضد الهلال في كأس السوبر السعودي، بسبب خسارة النصر 1 /4 في النهائي .

وشوهد رونالدو يسخر من ردة فعل زملائه وتعاملهم مع أهداف الهلال التي جاءت بشكل متتال في شوط المباراة الثاني، بعد أن تقدم رونالدو بهدف التقدم للنصر في الشوط الأول.

ويضم الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد عددًا من نجوم الصف الأول بالعالم، ما يشعل صراعًا من نوع خاص.

وانطلق موسم 2024-2025 من دوري روشن الخميس الماضي، بعد صيف هادئ على مستوى فترة الانتقالات، مقارنة بالعام الماضي.

ورغم ذلك، فإن صفوف أندية الدوري السعودي تعج بمحترفين من العيار الثقيل، يحصلون على رواتب خيالية، تفوق بشكل كبير ما يتقاضاه أبرز النجوم في كبرى الأندية الأوروبية.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير 2023، انضم عدد كبير من النجوم في الصيف التالي، كان أبرزهم نيمار دا سيلفا (الهلال)، وكريم بنزيما (اتحاد جدة)، ورياض محرز (الأهلي).

ويتقاضى بنزيما قائد اتحاد جدة راتبا أسبوعيا يبلغ 2 مليون و97 ألف دولار، أي نفس ما يتقاضاه نيمار، علمًا بأنه قدم أداءً ضعيفًا الموسم الماضي، لا يتناسب مع إمكانياته.

ويعتبر كريستيانو رونالدو قائد النصر هو اللاعب الأعلى أجرًا، ليس فقط في الدوري السعودي، وإنما في العالم، إذ يحصل على 4 ملايين و195 ألف دولار في الأسبوع.

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