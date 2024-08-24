النصر السعودي يقترب من حسم صفقة "ويسلي" مقابل 20 مليون دولار

المصدر: وكالات

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تقدّم نادي النصر السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع المهاجم ويسلي من نادي كورينثيانز البرازيلي، وفقاً لمصادر موقع «UOL» البرازيلي.

وأكدت ذات المصادر أن عرض النصر السعودي يصل لـ20 مليون دولار ومكافآت في حالة تحقيق الأهداف، وهو المبلغ الذي أراده النادي البرازيلي.

وأكد الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر موقع «إكس» أن النصر اقترب كثيراً من حسم الصفقة والتوصل إلى اتفاق مع نادي كورينثيانز بشأن ضم ويسلي مقابل صفقة تتجاوز الـ20 مليون دولار.

وأكدت المصادر أنه ‏يتم الاتفاق على التفاصيل النهائية بين الأندية الآن، فيما تم الانتهاء من الاتفاق مع اللاعب حول الشروط الشخصية.

وويسلي هو اللاعب الذي لعب أكبر عدد من المباريات مع كورينثيانز في عام 2024 بـ47 مباراة، تحت قيادة المدرب الجديد رامون دياز، لكنه فقد مكانه وبدأ آخر خمس مباريات على مقاعد البدلاء.

ويرتبط ويسلي بعقد مع كورينثيانز حتى أغسطس 2027.

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