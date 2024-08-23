قائمة منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا

المصدر: البيان

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اختار حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم اليوم الجمعة 27 لاعبا لمواجهة الرأس الأخضر وبوتسوانا يومي 6 و 10 سبتمبر المقبل ضمن المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر صفحته على موقع فيسبوك إن القائمة ضمت 27 لاعبا على رأسهم القائد محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وسيدخل الفريق معسكرا يوم الأربعاء المقبل ويستمر حتى العاشر من سبتمبر القادم.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي الرأس الأخضر و بوتسوانا الشهر المقبل في أول جولتين من تصفيات المجموعة الثالثة.

وفيما يلي القائمة الكاملة:

حراس المرمى: محمد الشناوي والمهدي سليمان ومصطفي شوبير وحمزة علاء في حراسة المرمى.

المدافعون: أحمد حجازي ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان (بيكهام) وخالد صبحي ومحمد هاني ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة.

لاعبو الوسط: أحمد نبيل (كوكا) ومحمد النني وحمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور وناصر ماهر وأحمد سيد (زيزو) ومحمود حسن (تريزيجيه) وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى فتحي.

مهاجمون: إبراهيم عادل ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأسامه فيصل.

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