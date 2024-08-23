رونالدو يعانق المجد مع النصر السعودي ويقترب من الوصول إلى الهدف 900 في مسيرته

المصدر: البيان

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عانق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاجز الـ50 هدفاً بقميص النصر في الدوري السعودي خلال 48 مباراة شارك بها منذ وصوله إلى الدوري السعودي.

وبهدفه في مرمى نادي الرائد أمس أصبح كريستيانو رونالدو ثالث لاعب أجنبي في تاريخ نادي النصر يسجل 50 هدفاً في دوري المحترفين بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل 77 هدفاً، والبرازيلي تاليسكا الذي سجل 56 هدفاً.

وأصبح كريستيانو رونالدو ثاني أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً بقميص للنصر خلال 48 مباراة خلف عبد الرزاق حمد الله الذي سجلها خلال 42 مباراة فقط.

وأصبح كريستيانو رونالدو (48 مباراة) ثالث أسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في دوري المحترفين السعودي عبر التاريخ بعد عبد الرزاق حمد الله (42 مباراة)، وعمر السومة (45 مباراة).

وتبقّى لكريستيانو رونالدو هدفان فقط ليصل إلى الهدف رقم 900 في مسيرته الرياضية مع كل الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال.



أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

دوري روشن:

المباريات: 48

الأهداف: 50

أسيست: 13

دوري أبطال آسيا

المباريات: 9

الأهداف: 6



كأس الملك:

المباريات: 6

الأهداف: 3



السوبر السعودي

المباريات: 4

الأهداف: 2



كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

المباريات: 6

الأهداف: 6



الإجمالي:

المباريات: 73

الأهداف: 67

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