عمرو أديب: الزمالك هيخسر من الأهلي في السعودية «بيج سكور»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعرب الإعلامي المصري عمرو أديب عن قلقه العميق من الوضع الحالي داخل نادي الزمالك، موجهاً انتقادات حادة للإدارة والفريق بسبب ما وصفه بالتراخي واللامبالاة.

وفي بداية حديثه، خلال برنامجه على قناة إم بي سي مصر، تساءل أديب بلهجة غاضبة: "إيه اللي بيحصل في الزمالك؟! فين اللعيبة الكبار؟ إزاي الإدارة تسمح للمدرب يسافر ويغيب عن مباراة الكأس؟!"، منتقدًا بشدة غياب الانضباط والالتزام داخل الفريق الذي يمر بمرحلة من التدهور المستمر في نتائجه وأدائه.

وأشار أديب إلى الفجوة الكبيرة التي باتت تفصل بين الزمالك وغريمه التقليدي الأهلي، قائلاً: "الفرق بينا وبين الأهلي بقى مسافات يا حبيبي.. إدارة الزمالك بتعمل إيه؟ مش شايف أي حلول أو تحركات!"، في إشارة إلى عدم وجود استراتيجيات واضحة من الإدارة لمواجهة التحديات الحالية.

وقارن أديب بين ردود أفعال جماهير الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي تظهر استياءها وتضغط على فريقها حتى في حالات التعادل أو عند رحيل أحد اللاعبين، بينما تبدو إدارة الزمالك وكأنها تتعامل ببرود شديد مع الوضع المتأزم، قائلاً: "الأهلي لما بيتعادلوا الجمهور بينفعل.. لكن في الزمالك، الإدارة باردة بشكل كبير."

وفي ختام حديثه، أطلق أديب تحذيرًا صارخًا بشأن المواجهة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي بالسعودية، متوقعًا هزيمة كبيرة للفريق الأبيض إذا لم يتغير الوضع، حيث قال: "إحنا بالشكل ده هنخسر بيج سكور من الأهلي في السوبر الإفريقي."

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