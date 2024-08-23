"ركلة جزاء لم تُحتسب رغم استدعاء الفار".. مدرب النصر يستنكر قرارات حكم مباراة الرائد

المصدر: وكالات

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وجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، انتقادًا ضمنيًا لحكم مباراة فريقه أمام الرائد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن).

وسقط النصر في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع ضيفه الرائد مساء أمس الخميس، بالمرحلة الافتتاحية لموسم 2024 / 2025 في البطولة، التي يسعى النصر للتتويج بها بعد غياب 5 مواسم.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة إن ما حدث من حكم المباراة لم يشاهده في الملاعب من قبل، مضيفًا: "ألعب كرة القدم منذ 11 عاما، وتجولت في جميع القارات، لكن اليوم شاهدت أمرا غريبا. حكم تقنية فار استدعى حكم اللقاء من أجل ركلة جزاء ولكنه لم يحتسبها".

واعتبر كاسترو أن النصر كان له هدف صحيح سجله نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أنه كانت هناك ركلة جزاء صحيحة لم يحتسبها الحكم رغم استدعاء حكم فار له.

واعترف كاسترو بتأثير خسارة النصر 1 / 4 أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي يوم السبت الماضي على الجماهير سلبيا، لكنه أعرب عن ثقته في عودة الجماهير قريبا ومساندة الفريق.

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