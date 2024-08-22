طلال حاجي أصغر لاعب في الدوري السعودي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصبح طلال حاجي لاعب نادي الاتحاد، أصغر اللاعبين سنا في دوري روشن السعودي، بعدما شارك مع فريقه في منافسات الموسم الماضي 2023ـ2024.

وشارك طلال حاجي بعمر 16 عاما و5 أيام فقط، ويمتلك سجلا مميزا بعدما لعب 9 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي الموسم الماضي، وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف، وفقاً لروسيا اليوم.

وتدور عجلة دوري روشن السعودي اليوم الخميس وتشهد انطلاقة مباريات الجولة الأولى اليوم ثلاث مباريات يلتقي فيها التعاون نظيره الفيحاء على ملعب نادي التعاون في بريدة، فيما يواجه الوحدة ضيفه الرياض بمدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

أما النصر فيواجه نظيره الرائد على ملعب الأول بارك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز