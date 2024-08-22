جوائز شهرية وسنوية جديدة للاعبي ومدربي الدوري السعودي..تعرف عليها

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عن إطلاق جوائزها الشهرية والسنوية، التي تقدمها شركة روشن دعما منها للاعبين والمدربين المتنافسين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الرابطة على تعزيز المنافسة الشريفة بين المتنافسين، وتحفيزهم على تقديم مستويات عالية طوال الموسم الرياضي.

كما شهدت الجوائز الشهرية نجاحاً كبيراً في المواسم الماضية في تحفيز المتنافسين على مدار كل شهر، ومع النجاح الذي حققته، اتجهت الرابطة لاستحداث جوائز سنوية تشمل فئات متعددة، مما يتيح فرصة أكبر للمتنافسين لتحقيق جوائز في نهاية منافسات الموسم.

وتهدف الجوائز لتكريم الأداء الاستثنائي، سواء على مستوى اللاعبين، والمدربين، والفرق، وتحفيز الجميع على تقديم أداء مميز يسهم في رفع مستوى دوري روشن السعودي. وقد تم وضع معايير دقيقة وشاملة لضمان الشفافية والعدالة في عملية الاختيار، مما يجعل هذه الجوائز واحدة من أبرز الأحداث في الموسم الرياضي.

في حين أن الآلية المتبعة في اختيار الفائزين تعتمد على تقييمات فنية دقيقة من قبل الفريق الفني بالرابطة ، ويتألف الفريق من 5 أعضاء مما يعكس التزام الرابطة بتعزيز مبدأ الشفافية والمصداقية في كل خطوة من خطوات هذه المبادرة.

ويتكون أعضاء الفريق الفني للرابطة من تركي السلطان، مقرر وعضو الفريق الفني، وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ومناف أبو شقير وعبيدالله العيسي.

وسيكون إطلاق جوائز الأفضلية السنوية ليس مجرد إضافة جديدة، بل هو تتويج للنجاح الذي حققته جوائز الأفضلية الشهرية، ومؤشر على التزام الرابطة بتطوير المنافسة الرياضية في الدوري ضمن إستراتجية تحول الرابطة.

وتتكون جوائز الأفضلية السنوية:

جائزة القفاز الذهبي وتمنح للحارس الأكثر حصولا على النقاط من خلال المعايير، وجائزة أفضل لاعب واعد، وأفضل لاعب سعودي، وأفضل لاعب، والحذاء الذهبي وأفضل مدرب.

في حين تتكون جوائز الفئات الشهرية: جائزة أفضل حارس واللاعب أو الحارس الواعد وأفضل لاعب وأفضل مدرب.

ويحق لجميع اللاعبين السعوديين وغير السعوديين الترشح للجوائز الشهرية ماعدا جائزتي أفضل لاعب واعد وجائزة أفضل لاعب سعودي تنحصر على اللاعبين السعوديين والمواليد فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز