الفتح يتعاقد مع المدرب غوستافسون قبل يوم واحد على انطلاقته بالدوري السعودي

المصدر: وكالات

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أعلن الفتح اليوم الخميس تعاقده مع المدرب السويدي ينس غوستافسون قبل يوم واحد من أولى مباريات الفريق في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يواجه القادسية.

وحل غوستافسون (45 عاما) محل الكرواتي سلافن بيليتش الذي انفصل عن النادي في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الفتح عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي "رحبوا معنا بالسيد ينس غوستافسون المدير الفني لنادي الفتح".

وستكون تجربة تدريب الفتح هي الأولى للمدرب غوستافسون في الشرق الأوسط.

ويحل الفتح، سابع الترتيب في الموسم الماضي، ضيفا على القادسية الصاعد حديثا لدوري الأضواء غدا الجمعة.

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