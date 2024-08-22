رونالدو يكشف عن جوانب خفية في حياته عبر قناته على "يوتيوب"

المصدر: البيان

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في خطوة أثارت اهتمام الملايين حول العالم، أطلق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

وتأتي هذه الخطوة لتفتح باباً جديداً من التواصل بين أسطورة كرة القدم العالمية وجماهيره العريضة، الذين يتابعون بشغف كل جديد يقدمه رونالدو، سواء داخل الملعب أو خارجه.

سباب إطلاق القناة

رونالدو، البالغ من العمر 39 عاماً والذي يواصل تألقه في الدوري السعودي للمحترفين، أكد أن إطلاق القناة التي تحمل اسم "UR" جاء بهدف تعزيز التواصل مع قاعدته الجماهيرية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وأشار إلى أن القناة ستتيح له فرصة مشاركة جوانب من حياته وشخصيته لم يكن جمهوره على دراية بها من قبل، مشدداً على أن محتوى القناة لن يرتبط بمسيرته في كرة القدم بشكل مباشر، بل سيتناول مواضيع أخرى متنوعة.

محتوى القناة

وعد رونالدو جمهوره بأن القناة ستتضمن سلسلة من المقابلات مع ضيوف من مجالات مختلفة، رغم أنه لم يكشف بعد عن هويتهم، هذا الوعد أضاف عنصراً من التشويق لجماهيره، التي تنتظر بفارغ الصبر ما سيقدمه نجمهم المفضل في هذا المجال الجديد بالنسبة له.

الأرقام القياسية للقناة

منذ اللحظة الأولى لإطلاق القناة، حقق رونالدو أرقاماً قياسية جديدة، حيث تجاوز عدد المشتركين في قناته على "يوتيوب" 18.2 مليون مشترك حتى الساعة الثانية من عصر الخميس، كما حصد المقطع الترويجي للقناة نحو 10 ملايين مشاهدة، وهو رقم يعكس الشعبية الهائلة التي يتمتع بها رونالدو في مختلف أنحاء العالم.

رونالدو ومكانته العالمية

هذه الخطوة من رونالدو تأتي لتؤكد مرة أخرى على مكانته كأحد أكثر الرياضيين تأثيراً وشعبية على مستوى العالم، فبغض النظر عن كونه أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، يواصل رونالدو الابتكار والتوسع في مجالات جديدة، محققاً نجاحات لا تقل أهمية عن إنجازاته الرياضية.

تفاعل الجماهير

الإقبال الكبير على قناة رونالدو عبر "يوتيوب" يعكس مدى التفاعل الكبير من الجماهير مع هذه الخطوة، حيث يعتبرونها نافذة جديدة يطلون من خلالها على حياة نجمهم المفضل.

ومن المتوقع أن تستمر القناة في جذب ملايين المشاهدات والمشتركين مع استمرار رونالدو في تقديم محتوى مختلف ومتنوع.

ويثبت كريستيانو رونالدو مرة أخرى أنه ليس فقط نجم كرة قدم عالمي، بل أيضاً رمز ثقافي يمتلك القدرة على التأثير والإبداع في مجالات متعددة، مما يجعله نموذجاً يحتذى به داخل وخارج المستطيل الأخضر.

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