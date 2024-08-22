أزمة في النصر.. ساديو ماني يرفض الانتقال إلى الاتحاد ويصر على البقاء

المصدر: البيان

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أفادت تقارير صادرة عن صحيفة "الرياضية" السعودية بأن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب نادي النصر، يشعر بالغضب والاستياء بعد عرضه على نادي الاتحاد دون علمه.

يأتي ذلك في وقتٍ يبدو فيه أن إدارة النصر تسعى للتخلي عن اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع تحمل نادي الاتحاد 5 ملايين يورو فقط من راتب ماني البالغ 40 مليون يورو سنويًا.

وفقًا للتقارير، فإن ماني لم يكن على دراية بالتفاوض حول رحيله، وهو ما أثار حفيظته وأشعل غضبه.

اللاعب نفسه أكد أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف النصر، ولا ينوي الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي، مما يضع الإدارة في موقف حرج خصوصًا مع عدم وجود نية لتعويضه بجناح عالمي آخر أو دعمه بمبلغ مالي يعوض قيمة العقد.

يُذكر أن ساديو ماني انضم إلى النصر في صفقة كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة، حيث كانت الآمال معقودة عليه لتعزيز هجوم الفريق والمساهمة في تحقيق النجاحات محليًا ودوليًا.

ومع ذلك، يبدو أن العلاقة بين اللاعب والنادي قد تواجه تحديات كبيرة في ظل التطورات الأخيرة.

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