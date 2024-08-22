الدوري السعودي يدخل قائمة أغلى 10 دوريات في العالم

المصدر: وكالات

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ينطلق مساء اليوم الخميس دوري "روشن" السعودي للمحترفين الذي تخطت القيمة السوقية مستوى المليار دولار، ليدخل الدوري ضمن قائمة "أعلى 10 دوريات قيمة" في العالم.

وتركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز استثماراتها وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، حيث تعتبر قطاعات الرياضة والترفيه في طليعة أجندة الحكومة، خاصة بعد انتقال اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى الرياض العام الماضي.

وينطلق دوري" روشن السعودي"، بإجمالي 34 مرحلة، اليوم الخميس بلقاء يجمع بين التعاون والفيحاء.

ويأتي الدوري السعودي للمحترفين في المرتبة العاشرة بقيمة سوقية تبلغ مليار و50 مليون يورو، ليكون هو الدوري العربي والخليجي الوحيد بقيمة سوقية فوق المليار دولار/يورو.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت القيمة السوقية للدوري السعودي بنسبة 213% من مستويات 335 مليون و90 ألف يورو في آب/أغسطس من عام 2022.

ويعتبر الدوري السعودي للمحترفين ثاني أكثر الدوريات إنفاقا على مستوى العالم في 2023 و2024، خلف الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجاوز إنفاق الدوري ككل أكبر الدوريات الأوروبية مثل الدوري الإيطالي، والفرنسي، والألماني، والاسباني.

وعلى صعيد الأندية، يعتبر نادي الهلال السعودي الأكثر إنفاقا خلال 2023 و2024، حيث استثمر النادي 353 مليون و100 ألف يورو لاستقطاب العديد من اللاعبين الكبار على رأسهم البرازيلي نيمار في صفقة بلغت قيمتها 90 مليون يورو قادما من باريس سان جيرمان بطل فرنسا وأيضا حارس المرمى المغربي ياسين بونو في صفقة تكلفت21 مليون يورو قادما من إشبيلية الإسباني.

وارتفعت القيمة السوقية لجميع الأندية السعودية مقارنة بمستوياتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، باستثناء نادي الوحدة السعودي وهو النادي الأقل قيمة بـ 12 مليون و380 ألف يورو.

ولدى الدوري السعودي حاليا 149 لاعبا أجنبيا بنسبة قدرها 28%، بمتوسط عمر للاعبين عند 7ر27 عاما. ويعتبر نيمار الأعلى قيمة بـ 60 مليون يورو.

وقرر الاتحاد السعودي تقليص القائمة الإجمالية للاعبين في كل فريق من 30 لاعباً إلى 25، وذلك بهدف تحسين جودة اللعب وتقليل عدد اللاعبين غير المُشاركين في المباريات.

ويعد الهلال، حامل اللقب، النادي الأعلى قيمة سوقية في دوري روشن بـ 205 ملايين يورو، متفوقاً على اتحاد جدة الثاني الذي تبلغ قيمته السوقية 154 مليوناً والنصر صاحب المركز الثالث بقيمة سوقية 144 مليون يورو.

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