الأقصر تحتفي بلقب عاصمة الثقافة الرياضية العربية

المصدر: وكالات

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تحتفل مدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر مساء اليوم الخميس، باختيارها عاصمة للثقافة الرياضية العربية.

وتتواصل الفعاليات والاحتفالات حتى انتقال شعلة "عاصمة الثقافة الرياضية العربية" من الأقصر إلى العاصمة العراقية بغداد التي حازت على اللقب لعام 2025، وتتضمن مسيرات رياضية، وكرنفالات فنية، وعروضا فلكلورية تقدمها فرق الفنون الشعبية، وذلك بمشاركة عربية واسعة.

واعتبر محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، أن اختيار الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، هو بمثابة استحضار لما عرفته المدينة من رياضات قبل آلاف السنين، وهي الرياضات التي سجلتها النقوش والرسوم التي تُزيّن جدران وأسقف المقابر والمعابد الأثرية التي شيدها ملوك ونبلاء مصر القديمة في شرق الأقصر وغربها.

وأكد محافظ الأقصر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن سلطات المحافظة استعدت لهذا الحدث الكبير برفع مستوى المرافق بمنشآتها الرياضية والسياحية وفي مقدمتها المدينة الرياضية في مدينة الطود جنوبي الأقصر، والتي تضم عشرات الغرف والأجنحة الفندقية، بجانب مجموعة من الملاعب الرياضية وحمام للسباحة ومسرح وقاعة للمؤتمرات.

ورأى المحافظ أن اختيار الأقصر عاصمة للثقافة الرياضية العربية، هو حدث يصب في خدمة الحركة السياحية بالمدينة، ويساهم في إنجاح الجهود المبذولة لتنويع المنتج السياحي وخلق وتشجيع وجذب أنماط سياحية جديدة في مقدمتها السياحة الرياضية.

وكانت سلطات محافظة الأقصر أعلنت في بيان أمس تسلمها لشعار "عاصمة الثقافة الرياضية للعام 2024"، وهو الاختيار الذي حظيت به المدينة خلال اجتماع لمجلس وزراء الرياضة العرب في نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي، ومن المنتظر أن ينتقل الشعار بعد ذلك من الأقصر إلى العاصمة العراقية بغداد التي اختيرت عاصمة للثقافة الرياضية العربية خلال العام المقبل.

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