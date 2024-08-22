في مفاجأة للجماهير.. رونالدو يقدم جورجينا كزوجته للمرة الأولى

المصدر: وكالات

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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، لأول مرة، أن جورجينا رودريجيز، أم اثنين من أبنائه الخمس، هي زوجته.

وباتت القناة الرسمية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "يوتيوب" الحدث الأبرز في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما تجاوز عدد المشتركين فيها 6 ملايين خلال الساعات الأولى بعد إطلاقها.

ونال مقطع الفيديو الأول الذي قدم به رونالدو قناته الرسمية بمتابعة كبيرة، عندما ظهر مع صديقته جورجينا، لكن المثير للاهتمام أنه قدم أم أبنائه على أنها زوجته وذلك للمرة الأولى وفقا لما نشرته الصحف الالكترونية اليوم الخميس.

واعتاد نجم النصر الظهور مع شريكته جورجينا باستمرار، لكنه لم يكن يتحدث عنها كزوجة، فيما ظهر عند إطلاق قناته على يوتيوب ليقول إنه سعيد بأن يطلق قناته الرسمية مع زوجته، مضيفا "هذه قناة كريستيانو رونالدو.. أقدم لكم زوجتي جو (جورجينا).. النجاح مؤكد".

وحظي مقطع التقديم الذي اعترف رونالدو خلاله بأن جورجينا هي زوجته بمتابعة قياسية حيث شاهده ما يقارب 7 ملايين شخص على الموقع.

وكون الثنائي منزلا يحمل بين جدرانه قصة غريبة، أبطالها أبناؤه الخمسة الذين يظهرون معهما في كل المناسبات العائلية.

أصبح رونالدو أبا في عام 2010 مع ولادة ابنه الأول، الذي أطلق عليه اسم كريستيانو أيضا، قبل أن ينجب توأما جديدا عام 2017، ليستقبل بعدها طفلين جديدين، لكن المفارقة أن الثنائي الأخير فقط هما ابنيه من جورجينا.

وكانت جورجينا أثارت جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت صورة لدعوة زفاف تحمل اسمها وتاريخ اليوم الموافق 5 آذار/مارس 2024، دون الإشارة إلى اسم رونالدو، لتثير التساؤلات حول موعد زفافهما، بعد قصة حب استمرت 7 سنوات، وأسفرت عن طفلين.

ونشر رونالدو نجم نادي النصر السعودي فيديو عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، قال فيه: "انتهى الانتظار. باتت قناتي متاحة على يوتيوب".

وأضاف: "اشتركوا وانضموا إلي في هذه الرحلة الجديدة".

ويحظى رونالدو بشعبية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يبلغ عدد متابعيه عبر "إكس" 5ر112 مليون متابع، إضافة إلى 170 مليون متابع عبر فيسبوك، و636 مليون متابع عبر إنستجرام.

ويستهل رونالدو مشواره في الدوري مع النصر هذا الموسم أمام الرائد اليوم الخميس، بعد خسارته نهائي كأس السوبر السعودي 4 / 1 أمام الهلال.

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