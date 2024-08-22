بيراميدز يحجز مقعده في نصف نهائي كأس مصر.. وخروج مفاجئ للزمالك

المصدر: وكالات

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تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه الكبير 4-0 على ضيفه الجونة اليوم الأربعاء. وفي الوقت نفسه، ودع الزمالك البطولة بعد خسارته أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 في دور الـ 16.

فرض بيراميدز سيطرته على المباراة منذ البداية، حيث سجل الكونجولي فيستون ماييلي الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من ضربة رأس، تلاه هدف ثانٍ برأسية من أحمد سامي في الدقيقة 42. وأضاف بلاتي توريه الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة 56، قبل أن يختتم مصطفى فتحي الرباعية في الدقيقة 79 بعد إهداره ركلة جزاء.

في المقابل، عانى الزمالك من خيبة أمل كبيرة بعد أن فشل في الحفاظ على تقدمه أمام طلائع الجيش. أحرز أحمد عبد الرحيم "إيشو" هدف الزمالك في الدقيقة 79، لكن محمد حمدي زكي أدرك التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع. وبعد استمرار التعادل 1-1 خلال الوقتين الإضافيين، حسم طلائع الجيش اللقاء بركلات الترجيح ليضرب موعدًا مع الإسماعيلي في الدور المقبل.

وتأهل الإسماعيلي بدوره إلى دور الثمانية بفوز مريح 2-0 على سموحة، بفضل هدفي الفلسطيني خالد النبريصي. وفي مباراة أخرى، تغلب فريق زد على سيراميكا كليوباترا 3-0 بعد الأشواط الإضافية، ليتأهل إلى الدور المقبل حيث سيواجه مودرن سبورت.

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