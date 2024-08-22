بيتكوفيتش يناقش مع محرز وعوار جاهزيتهما لتصفيات المونديال

المصدر: الجزائر - د ب أ

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التقى المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم فلاديمير بيتكوفيتش،أمس، النجمين رياض محرز وحسام عوار، في مدينة جدة السعودية.وجاء في بيان مقتضب للاتحاد الجزائري نشره أمس عبر موقعه الرسمي «في إطار متابعته للاعبين الناشطين في الخارج، التقى المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، بلاعبيه ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز وحسام عوار».

وأوضح البيان أن بيتكوفيتش، استفسر خلال هذا اللقاء عن مدى جاهزية محرز وعوار مع ناديهما، كما ناقش معهما المواعيد القادمة للمنتخب الجزائري. وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها بيتكوفيتش مع محرز منذ توليه مهام تدريب المنتخب الجزائري في مارس الماضي خلفاً لجمال بلماضي.

وبخلاف عوار، غاب محرز عن مباريات المنتخب الجزائري في مارس ويونيو الماضيين، وتسبب ذلك في جدل كبير في الجزائر. يذكر أن المنتخب الجزائري يستعد لملاقاة غينيا الاستوائية وليبيريا الشهر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

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