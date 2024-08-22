السد والعربي.. قمة كلاسيكية قطرية اليوم

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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يضرب السدّ حامل اللقب موعداً مع غريمه العربي اليوم، في قمة كلاسيكية تحظى بالكثير من الخصوصية، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري القطري لكرة القدم، والتي تشهد لقاء الدحيل المتصدر مع أم صلال. وأقرّ الإسباني فيليكس سانشيس مدرب السد بصعوبة المواجهة، مؤكداً حاجة الفريق للاستمرار بالفاعلية الهجومية عينها إضافة إلى تقليل الأخطاء، مشيراً إلى أنه سيدخل أجواء المنافسة مع مرور الوقت بعدما استعاد الثقة بالعودة إلى المسار الصحيح.

وأكمل «ندرك صعوبة المنافسة هذا الموسم. علينا بذل أقصى جهودنا، ونظهر بكامل التركيز في المواجهة أمام العربي» بدوره قال يونس علي مدرب العربي «انصبّ التركيز على استعادة الثقة للفريق، فضلاً عن استعادة ديناميكية اللعب مع التفكير فقط بالفوز، عقب التعادل في مباراتين». ويتطلّع الدحيل إلى التمسك بالصدارة والابتعاد بتحقيق الفوز الثالث توالياً، في مواجهة أم صلال.وتبرز مواجهة الغرافة والريان في المشهد، في قمة أخرى بحثاً عن استعادة نغمة الانتصارات.

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