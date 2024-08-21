تسمية المرحلة الأولى للدوري السعودي بـ"جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية"

المصدر: وكالات

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أعلن دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تسمية المرحلة الأولى من منافسات الموسم الجديد التي تنطلق غداً الخميس باسم "جولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية".

ويأتي هذا الإعلان تقديراً لإنجازات النسخة الأولى من البطولة العالمية، وقبيل أسبوع واحد فقط من ختام الحدث العالمي، إذ من المقرر أن يختتم يوم الأحد المقبل، بعد ثمانية أسابيع خاض خلالها أكثر من 1500 لاعب ينتمون لـ500 فريق، منافسة 22 بطولة بمجموع جوائز 60 مليون دولار، أسهمت في تعزيز مكانة الرياض كعاصمة عالمية للرياضات الإلكترونية.

يذكر أن مقر إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في بوليفارد رياض سيتي، يشهد إقامة فعاليات مصاحبة لزوار الكأس من داخل وخارج المملكة، وتمزج بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية والفنية التي تناسب جميع أفراد المجتمع .

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