مونديال 2030.. المغرب تستعين بخبراء أولد ترافورد لبناء أكبر ملعب في العالم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المغرب بصدد الاستعانة بخبراء تصميم ملعب أولد ترافورد الشهير، من أجل بناء ملعب ضخم يستضيف نهائي كأس العالم 2030.

هذا الملعب المبتكر سيتميز بسقف على شكل خيمة واسعة ترتفع فوق الصحراء، ليعكس الطابع الثقافي والبيئي للمنطقة.

ومن المتوقع أن يكون هذا الملعب الأكبر في العالم، حيث سيستوعب ما يقرب من 115 ألف متفرج، ما يجعله تحفة معمارية ورياضية فريدة من نوعها.

المشروع يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية للجماهير واللاعبين على حد سواء، كما يضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ويجري العمل على تصميم الملعب بالتعاون مع نخبة من المهندسين والمصممين الذين ساهموا في بناء ملعب أولد ترافورد، مع إدخال تعديلات تتناسب مع الظروف المناخية والجغرافية للموقع المختار في المغرب.

ويعكس السقف المصمم على شكل خيمة واسعة الهوية الثقافية المغربية ويمثل رمزًا للضيافة والتاريخ العريق للبلاد.

بهذا المشروع الطموح، يأمل المغرب في تعزيز مكانته كوجهة رياضية عالمية، والاستفادة من استضافة كأس العالم 2030 لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية والرياضية.

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