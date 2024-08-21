كريستيانو رونالدو يضع شرطًا لمواصلة مشواره مع النصر السعودي

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إعلامية حديثة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وضع شرطًا مهمًا لمواصلة مسيرته مع نادي النصر السعودي، الذي انضم إليه في يناير 2023.

ويأتي هذا الشرط في ظل تطلعات رونالدو لتعزيز فريقه بصفقات عالمية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات.

ويُعتبر انتقال رونالدو إلى النصر أحد أهم الخطوات التي ساهمت في الترويج لدوري روشن السعودي على الصعيد العالمي، حيث تبع هذه الخطوة قدوم نجوم آخرين من العيار الثقيل مثل كريم بنزيما، نيمار، ورياض محرز.

ومع ذلك، يبدو أن رونالدو ليس راضيًا تمامًا عن وضع الفريق في الوقت الحالي.

الشرط الحاسم لرونالدو

ينتهي عقد رونالدو مع نادي النصر بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ومن الواضح أن النجم البرتغالي يرغب في أن يتم تعزيز الفريق بصفقات عالمية جديدة قبل بداية الموسم المقبل.

وبحسب ما نقل موقع "سعودي" الرياضي عن شبكة "krrish" البرتغالية، فإن رونالدو يبدو غير سعيد في الفترة الحالية، خاصة بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها النصر أمام الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتشير التقارير إلى أن رونالدو يشعر بأن النصر غير مؤهل حاليًا لمنافسة الهلال في البطولات المحلية، مما دفعه للتفكير في اتخاذ خطوات حاسمة لضمان قدرة الفريق على المنافسة.

ويُقال إن رونالدو سيقوم بالتواصل مع لجنة الاستقطاب في الدوري السعودي لضمان تحسين تشكيل النصر في موسم 2024-2025.

التهديد بالرحيل

في حال لم تستجب إدارة النصر لمطالب رونالدو بتعزيز الفريق بصفقات جديدة، قد يتخذ النجم البرتغالي قرارًا بمغادرة النادي والبحث عن فرصة جديدة مع نادٍ آخر.

هذا التهديد يأتي في وقت حساس حيث لم يتبقَ سوى أيام قليلة على إغلاق سوق الانتقالات في السعودية، ما يزيد من الضغط على إدارة النادي للاستجابة لمطالب قائد فريقها.

تحركات النصر في سوق الانتقالات

حتى الآن، أبرم نادي النصر صفقتين فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تم التعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو وانتداب سالم النجدي من صفوف نادي الفتح.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، يبقى السؤال حول ما إذا كانت إدارة النصر ستقوم بتحركات إضافية لتلبية مطالب رونالدو وضمان بقائه مع الفريق.

ومع استمرار كريستيانو رونالدو في كونه أحد أهم اللاعبين في العالم، فإن مطالبه لتقوية فريقه تعكس رغبته في البقاء على القمة وتحقيق المزيد من الألقاب.

في الوقت الذي يتابع فيه عشاق النصر والدوري السعودي هذه التطورات عن كثب، يبقى السؤال حول ما إذا كان النادي سيستجيب لمطالب نجمه الأكبر أم سيواجه خطر فقدانه في نهاية الموسم.

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